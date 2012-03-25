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هل تقايضهم بلقاحات سينوفارم؟.. تصاعد مخاوف الأويغور بتركيا من تسليمهم للصين

نظموا مظاهرة بالتزامن مع زيارة "وانغ بي" إلى أنقرة

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم (الخميس)، فيما احتج مسلمو الأويغور على معاملة أقاربهم العرقيين في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية ستناقش خلال زيارة وانغ، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعة

1100 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".

وتأججت مخاوف الأويغور من اعتماد أنقرة على الصين في توفير لقاحات "كوفيد -19" حتى الآن، بعد أن تلقت 15 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، وطلبت عشرات الملايين أخرى.

وتجمع حوالي 300 متظاهر في إسطنبول مرددين "الصين الدكتاتورية" و"أوقفوا الإبادة الجماعية للأويغور، أغلقوا المعسكرات". ولوح البعض بالأعلام الزرقاء والبيضاء لحركة استقلال تركستان الشرقية، وهو الاسم الذي تشير به إلى شينجيانغ.

ووافقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر "كانون الأول"، ومع انتظار الاتفاق من قبل البرلمان التركي، كثف النشطاء من بين حوالي 40 ألف من الإويغور الذين يعيشون في تركيا جهودهم لتسليط الضوء على محنتهم.

ونفى جاويش أوغلو أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين ستؤدي إلى إعادة الإويغور إلى الصين، ووصفها بأنها اتفاقية روتينية مماثلة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع دول أخرى.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل تقايضهم بلقاحات سينوفارم؟.. تصاعد مخاوف الأويغور بتركيا من تسليمهم للصين
سبق

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم (الخميس)، فيما احتج مسلمو الأويغور على معاملة أقاربهم العرقيين في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية ستناقش خلال زيارة وانغ، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعة

1100 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".

وتأججت مخاوف الأويغور من اعتماد أنقرة على الصين في توفير لقاحات "كوفيد -19" حتى الآن، بعد أن تلقت 15 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، وطلبت عشرات الملايين أخرى.

وتجمع حوالي 300 متظاهر في إسطنبول مرددين "الصين الدكتاتورية" و"أوقفوا الإبادة الجماعية للأويغور، أغلقوا المعسكرات". ولوح البعض بالأعلام الزرقاء والبيضاء لحركة استقلال تركستان الشرقية، وهو الاسم الذي تشير به إلى شينجيانغ.

ووافقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر "كانون الأول"، ومع انتظار الاتفاق من قبل البرلمان التركي، كثف النشطاء من بين حوالي 40 ألف من الإويغور الذين يعيشون في تركيا جهودهم لتسليط الضوء على محنتهم.

ونفى جاويش أوغلو أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين ستؤدي إلى إعادة الإويغور إلى الصين، ووصفها بأنها اتفاقية روتينية مماثلة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع دول أخرى.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
03:27 PM

هل تقايضهم بلقاحات سينوفارم؟.. تصاعد مخاوف الأويغور بتركيا من تسليمهم للصين

نظموا مظاهرة بالتزامن مع زيارة "وانغ بي" إلى أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم (الخميس)، فيما احتج مسلمو الأويغور على معاملة أقاربهم العرقيين في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية ستناقش خلال زيارة وانغ، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعة

1100 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".

وتأججت مخاوف الأويغور من اعتماد أنقرة على الصين في توفير لقاحات "كوفيد -19" حتى الآن، بعد أن تلقت 15 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، وطلبت عشرات الملايين أخرى.

وتجمع حوالي 300 متظاهر في إسطنبول مرددين "الصين الدكتاتورية" و"أوقفوا الإبادة الجماعية للأويغور، أغلقوا المعسكرات". ولوح البعض بالأعلام الزرقاء والبيضاء لحركة استقلال تركستان الشرقية، وهو الاسم الذي تشير به إلى شينجيانغ.

ووافقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في ديسمبر "كانون الأول"، ومع انتظار الاتفاق من قبل البرلمان التركي، كثف النشطاء من بين حوالي 40 ألف من الإويغور الذين يعيشون في تركيا جهودهم لتسليط الضوء على محنتهم.

ونفى جاويش أوغلو أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين ستؤدي إلى إعادة الإويغور إلى الصين، ووصفها بأنها اتفاقية روتينية مماثلة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع دول أخرى.

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