"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين
غياب الثنائي عن مواجهة النصر
تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.
حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.
"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-20
تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.
حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:35 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
03:02 AM
"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين
تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.
حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.