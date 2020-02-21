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"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين

غياب الثنائي عن مواجهة النصر

تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.

حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين
سبق

تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.

حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:35 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
03:02 AM

"فيفا" يوقف "كنو" ثلاث مباريات .. و"بيريرا" مباراتين

غياب الثنائي عن مواجهة النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,947

تلقت إدارة نادي الهلال خطابًا من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" يفيد بإيقاف ثنائي الفريق الكروي الأول "محمد كنو" ثلاث مباريات و"ماتيوس بيريرا" مباراتين، وذلك بدءًا من مباراة الشباب مساء الخميس الماضي.

حيث رفعت إدارة نادي الهلال بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف متوسط الميدان "محمد كنو" مباراة ثالثة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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