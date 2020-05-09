"الصحة" : تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 37136

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت الموافق 9/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37136 إصابة، منهم 30% من السعوديين و70% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 140 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1024 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 10144 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 239 متوفىً.