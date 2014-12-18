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جوائز بطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2021: الجزائر يخطف اللقب لأول مرة.. وتونس ثانيًا وقطر ثالثًا

"الإبراهيمي" يظفر بالحذاء الذهبي و"الجزيري" الهداف و"رايس" أفضل حارس

حقَّق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم لقب بطولة كأس العرب "فيفا" قطر2021 لأول مرة في تاريخه على حساب شقيقه التونسي 2/ 0، فيما حل الأخير ثانيًا، وجاء المنتخب القطري ثالثًا.

وفي جانب الجوائز الشخصية حقق لاعب المنتخب الجزائري ياسين الإبراهيمي جائزة الحذاء الذهبي (أفضل لاعب في البطولة)، وحقق زميله يوسف البلايلي جائزة الحذاء الفضي، فيما نال لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف جائزة الحذاء البرونزي.

ونال سيف الدين الجزيري من منتخب تونس جائزة هداف البطولة، وخطف حارس المنتخب الجزائري (حارس الاتفاق السعودي) رايس أمبولحي جائزة أفضل حارس في البطولة.

كأس العرب

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جوائز بطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2021: الجزائر يخطف اللقب لأول مرة.. وتونس ثانيًا وقطر ثالثًا
سبق

حقَّق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم لقب بطولة كأس العرب "فيفا" قطر2021 لأول مرة في تاريخه على حساب شقيقه التونسي 2/ 0، فيما حل الأخير ثانيًا، وجاء المنتخب القطري ثالثًا.

وفي جانب الجوائز الشخصية حقق لاعب المنتخب الجزائري ياسين الإبراهيمي جائزة الحذاء الذهبي (أفضل لاعب في البطولة)، وحقق زميله يوسف البلايلي جائزة الحذاء الفضي، فيما نال لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف جائزة الحذاء البرونزي.

ونال سيف الدين الجزيري من منتخب تونس جائزة هداف البطولة، وخطف حارس المنتخب الجزائري (حارس الاتفاق السعودي) رايس أمبولحي جائزة أفضل حارس في البطولة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
09:32 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:23 PM

جوائز بطولة كأس العرب "فيفا" قطر 2021: الجزائر يخطف اللقب لأول مرة.. وتونس ثانيًا وقطر ثالثًا

"الإبراهيمي" يظفر بالحذاء الذهبي و"الجزيري" الهداف و"رايس" أفضل حارس

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أحمد سرور - الرياض
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3,289

حقَّق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم لقب بطولة كأس العرب "فيفا" قطر2021 لأول مرة في تاريخه على حساب شقيقه التونسي 2/ 0، فيما حل الأخير ثانيًا، وجاء المنتخب القطري ثالثًا.

وفي جانب الجوائز الشخصية حقق لاعب المنتخب الجزائري ياسين الإبراهيمي جائزة الحذاء الذهبي (أفضل لاعب في البطولة)، وحقق زميله يوسف البلايلي جائزة الحذاء الفضي، فيما نال لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف جائزة الحذاء البرونزي.

ونال سيف الدين الجزيري من منتخب تونس جائزة هداف البطولة، وخطف حارس المنتخب الجزائري (حارس الاتفاق السعودي) رايس أمبولحي جائزة أفضل حارس في البطولة.

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