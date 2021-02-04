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القضاء البلجيكي يقضي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني خطط لهجوم إرهابي

تجريد 3 مواطنين من جنسياتهم بعد إدانتهم بالتواطؤ

حكم القضاء البلجيكي، اليوم (الخميس)، بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي؛ بعد إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعاً لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس عام 2018.

وفقاً لما أوردت "فرانس 24"، أتت العقوبة على "أسدي" الذي كان معتمداً في سفارة إيران في فيينا خلال تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضاً بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني، بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاماً وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.

القضاء البلجيكي أسد الله أسدي

الرئيسية/ أخبار العالم

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القضاء البلجيكي يقضي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني خطط لهجوم إرهابي
سبق

حكم القضاء البلجيكي، اليوم (الخميس)، بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي؛ بعد إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعاً لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس عام 2018.

وفقاً لما أوردت "فرانس 24"، أتت العقوبة على "أسدي" الذي كان معتمداً في سفارة إيران في فيينا خلال تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضاً بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني، بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاماً وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:09 PM

القضاء البلجيكي يقضي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني خطط لهجوم إرهابي

تجريد 3 مواطنين من جنسياتهم بعد إدانتهم بالتواطؤ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حكم القضاء البلجيكي، اليوم (الخميس)، بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي؛ بعد إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعاً لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس عام 2018.

وفقاً لما أوردت "فرانس 24"، أتت العقوبة على "أسدي" الذي كان معتمداً في سفارة إيران في فيينا خلال تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.

وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضاً بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني، بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاماً وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.

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