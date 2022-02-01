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دراسة: جيناتٌ تمنع الأمراض حتى عن المصابين بالسمنة

وجدت دراسة بريطانية حديثة، دورًا كبيرًا لبعض الجينات، في منع الأشخاص المصابين بالسمنة، من التعرض لمشكلات صحية مختلفة.

ورغم أن الأشخاص البدينين أكثرُ عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري؛ لكن دراسة بريطانية أبدت تفاؤلًا بأن بعض هؤلاء يملكون جينات تحمي هؤلاء من بعض الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها.

ويقول تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية": إنه حسب الباحثين في جامعة برونل في لندن؛ فقد يملك بعض المصابين بالسمنة جينات دهنية لها قدرة قوية على مقاومة الأمراض، مثل السكري من النوع الثاني.

ويرى الباحثون أن الدهون تحت الجلد، تُعد بمثابة طبقة جلدية ثانية، وهي غير ضارة؛ مقارنة بالدهون التي تتجمع حول أجهزة الجسم الداخلية كالكبد.

ويقول العلماء: إن نتائج هذه الدراسة، يمكن أن تفسر سبب بقاء بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، في صحة جيدة نسبيًّا، مقارنة مع نظرائهم الذين يعانون أمراضًا خطيرة كالقلب والسكري.

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دراسة: جيناتٌ تمنع الأمراض حتى عن المصابين بالسمنة
سبق

وجدت دراسة بريطانية حديثة، دورًا كبيرًا لبعض الجينات، في منع الأشخاص المصابين بالسمنة، من التعرض لمشكلات صحية مختلفة.

ورغم أن الأشخاص البدينين أكثرُ عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري؛ لكن دراسة بريطانية أبدت تفاؤلًا بأن بعض هؤلاء يملكون جينات تحمي هؤلاء من بعض الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها.

ويقول تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية": إنه حسب الباحثين في جامعة برونل في لندن؛ فقد يملك بعض المصابين بالسمنة جينات دهنية لها قدرة قوية على مقاومة الأمراض، مثل السكري من النوع الثاني.

ويرى الباحثون أن الدهون تحت الجلد، تُعد بمثابة طبقة جلدية ثانية، وهي غير ضارة؛ مقارنة بالدهون التي تتجمع حول أجهزة الجسم الداخلية كالكبد.

ويقول العلماء: إن نتائج هذه الدراسة، يمكن أن تفسر سبب بقاء بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، في صحة جيدة نسبيًّا، مقارنة مع نظرائهم الذين يعانون أمراضًا خطيرة كالقلب والسكري.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:01 AM

دراسة: جيناتٌ تمنع الأمراض حتى عن المصابين بالسمنة

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أيمن حسن - الرياض
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910

وجدت دراسة بريطانية حديثة، دورًا كبيرًا لبعض الجينات، في منع الأشخاص المصابين بالسمنة، من التعرض لمشكلات صحية مختلفة.

ورغم أن الأشخاص البدينين أكثرُ عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري؛ لكن دراسة بريطانية أبدت تفاؤلًا بأن بعض هؤلاء يملكون جينات تحمي هؤلاء من بعض الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها.

ويقول تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية": إنه حسب الباحثين في جامعة برونل في لندن؛ فقد يملك بعض المصابين بالسمنة جينات دهنية لها قدرة قوية على مقاومة الأمراض، مثل السكري من النوع الثاني.

ويرى الباحثون أن الدهون تحت الجلد، تُعد بمثابة طبقة جلدية ثانية، وهي غير ضارة؛ مقارنة بالدهون التي تتجمع حول أجهزة الجسم الداخلية كالكبد.

ويقول العلماء: إن نتائج هذه الدراسة، يمكن أن تفسر سبب بقاء بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، في صحة جيدة نسبيًّا، مقارنة مع نظرائهم الذين يعانون أمراضًا خطيرة كالقلب والسكري.

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