وأشارت "الصحة" إلى أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كل مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة" في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.
وأشارت "الصحة" إلى أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كل مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة" في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
11:35 AM
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%
بعد قرابة الشهر من أخذ الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس
وأشارت "الصحة" إلى أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كل مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة" في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.