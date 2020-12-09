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"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل القريات وطبرجل وطريف.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.


الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.


09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:00 AM

"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل القريات وطبرجل وطريف.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الجوف أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.


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