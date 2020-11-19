النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الحكام تعقد مؤتمراً صحفياً وتكشف عن مشاريعها المستقبلية.. تعرف عليها

أبرزها إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الرياض

عقد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فيرناندو تيرساكو، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مدير دائرة الحكام، السويسري مانويل نافارو للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة وبرامج تطوير الحكم السعودي.

واستعرض رئيس لجنة الحكام خلال المؤتمر الصحفي رؤية وأهداف اللجنة كاشفاً عن إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والذي سيكون مقره في الرياض.

وقال تريساكو خلال المؤتمر إن من أهداف اللجنة إضافة تقنية "الفار" في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والعمل جارٍ على هذا الموضوع لتكون جاهزة على أقل تقدير مع مباريات الدور الثاني.

ولفت رئيس لجنة الحكام إلى نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظاماً "شبه الاحتراف" وذلك كونه لا يوجد نظام احتراف للحكم في كل دول العالم، مضيفاً أن 20 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً، سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

من جانبه استعرض مدير دائرة التحكيم أبرز اللقطات التحكيمية في الجولات الأربع الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة الحالات الجدلية التي بلغت 11 حالة.

وقال نافارو إن الحكام عادوا للتقنية خلال الجولات الماضية في 33 مرة بينها 14 مرة لم يغيروا قرارهم فيما تم تغيير قرارهم في 19 حالة.

وأبدى نافارو سعادته بما حققه الحكام السعوديين من تقدم ملحوظ في مستوياتهم الفنية، مبيناً أنهم يخضعون لتقييم دوري على كافة الأصعدة.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم يأتي ضمن خطط لجنة الحكام للتواصل مع الإعلام والرد على كافة الاستسفارات، ومن المقرر أن يقام بشكل دوري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لجنة الحكام تعقد مؤتمراً صحفياً وتكشف عن مشاريعها المستقبلية.. تعرف عليها
سبق

عقد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فيرناندو تيرساكو، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مدير دائرة الحكام، السويسري مانويل نافارو للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة وبرامج تطوير الحكم السعودي.

واستعرض رئيس لجنة الحكام خلال المؤتمر الصحفي رؤية وأهداف اللجنة كاشفاً عن إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والذي سيكون مقره في الرياض.

وقال تريساكو خلال المؤتمر إن من أهداف اللجنة إضافة تقنية "الفار" في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والعمل جارٍ على هذا الموضوع لتكون جاهزة على أقل تقدير مع مباريات الدور الثاني.

ولفت رئيس لجنة الحكام إلى نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظاماً "شبه الاحتراف" وذلك كونه لا يوجد نظام احتراف للحكم في كل دول العالم، مضيفاً أن 20 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً، سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

من جانبه استعرض مدير دائرة التحكيم أبرز اللقطات التحكيمية في الجولات الأربع الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة الحالات الجدلية التي بلغت 11 حالة.

وقال نافارو إن الحكام عادوا للتقنية خلال الجولات الماضية في 33 مرة بينها 14 مرة لم يغيروا قرارهم فيما تم تغيير قرارهم في 19 حالة.

وأبدى نافارو سعادته بما حققه الحكام السعوديين من تقدم ملحوظ في مستوياتهم الفنية، مبيناً أنهم يخضعون لتقييم دوري على كافة الأصعدة.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم يأتي ضمن خطط لجنة الحكام للتواصل مع الإعلام والرد على كافة الاستسفارات، ومن المقرر أن يقام بشكل دوري.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

لجنة الحكام تعقد مؤتمراً صحفياً وتكشف عن مشاريعها المستقبلية.. تعرف عليها

أبرزها إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
65

عقد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فيرناندو تيرساكو، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مدير دائرة الحكام، السويسري مانويل نافارو للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة وبرامج تطوير الحكم السعودي.

واستعرض رئيس لجنة الحكام خلال المؤتمر الصحفي رؤية وأهداف اللجنة كاشفاً عن إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والذي سيكون مقره في الرياض.

وقال تريساكو خلال المؤتمر إن من أهداف اللجنة إضافة تقنية "الفار" في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والعمل جارٍ على هذا الموضوع لتكون جاهزة على أقل تقدير مع مباريات الدور الثاني.

ولفت رئيس لجنة الحكام إلى نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظاماً "شبه الاحتراف" وذلك كونه لا يوجد نظام احتراف للحكم في كل دول العالم، مضيفاً أن 20 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً، سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

من جانبه استعرض مدير دائرة التحكيم أبرز اللقطات التحكيمية في الجولات الأربع الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة الحالات الجدلية التي بلغت 11 حالة.

وقال نافارو إن الحكام عادوا للتقنية خلال الجولات الماضية في 33 مرة بينها 14 مرة لم يغيروا قرارهم فيما تم تغيير قرارهم في 19 حالة.

وأبدى نافارو سعادته بما حققه الحكام السعوديين من تقدم ملحوظ في مستوياتهم الفنية، مبيناً أنهم يخضعون لتقييم دوري على كافة الأصعدة.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم يأتي ضمن خطط لجنة الحكام للتواصل مع الإعلام والرد على كافة الاستسفارات، ومن المقرر أن يقام بشكل دوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,567
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,405

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة