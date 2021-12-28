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في الاتحاد وفي أول تدريب .. ترحيب خاص بـ "حمدالله 99"

رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، بمهاجم الفريق الجديد "المغربي" عبد الرازق حمدالله ، اليوم الثلاثاء ، بطريقتهم الخاصة ، في أول تدريب جماعي للاعب مع الفريق.

وأنعش "حمدالله"، الذي ارتدى قميص رقم 99، تدريب الأصفر، الذي يستعد لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

الاتحاد حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الاتحاد وفي أول تدريب .. ترحيب خاص بـ "حمدالله 99"
سبق

رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، بمهاجم الفريق الجديد "المغربي" عبد الرازق حمدالله ، اليوم الثلاثاء ، بطريقتهم الخاصة ، في أول تدريب جماعي للاعب مع الفريق.

وأنعش "حمدالله"، الذي ارتدى قميص رقم 99، تدريب الأصفر، الذي يستعد لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:19 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:07 AM

في الاتحاد وفي أول تدريب .. ترحيب خاص بـ "حمدالله 99"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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3,363

رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، بمهاجم الفريق الجديد "المغربي" عبد الرازق حمدالله ، اليوم الثلاثاء ، بطريقتهم الخاصة ، في أول تدريب جماعي للاعب مع الفريق.

وأنعش "حمدالله"، الذي ارتدى قميص رقم 99، تدريب الأصفر، الذي يستعد لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يأتي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,990
201,250 سيارة ..

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