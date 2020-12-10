النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح ترامب للرئاسة عام 2024

61 % أكدوا أن نتائج الانتخابات الرسمية الأخيرة دقيقة رغم مزاعم التزوير

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته Maristpoll أن 60 بالمائة من الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.


ووجد الاستطلاع أن 32 بالمائة فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب يجب أن يترشح لولاية ثانية، غير متتالية.

فيما قال غالبية الجمهوريين إنهم سيدعمون ترشح ترامب في عام 2024، لكن النسبة تبلغ 67 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التأييد البالغة 90 بالمائة التي تمتع بها داخل حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.

ووفق روسيا اليوم كما أن 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه على ترامب التنازل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال 61 في المائة إنه على الرغم من مزاعمه المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، فإن النتائج الرسمية دقيقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح ترامب للرئاسة عام 2024
سبق

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته Maristpoll أن 60 بالمائة من الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.


ووجد الاستطلاع أن 32 بالمائة فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب يجب أن يترشح لولاية ثانية، غير متتالية.

فيما قال غالبية الجمهوريين إنهم سيدعمون ترشح ترامب في عام 2024، لكن النسبة تبلغ 67 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التأييد البالغة 90 بالمائة التي تمتع بها داخل حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.

ووفق روسيا اليوم كما أن 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه على ترامب التنازل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال 61 في المائة إنه على الرغم من مزاعمه المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، فإن النتائج الرسمية دقيقة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:31 PM

استطلاع: 60% من الناخبين يعارضون ترشح ترامب للرئاسة عام 2024

61 % أكدوا أن نتائج الانتخابات الرسمية الأخيرة دقيقة رغم مزاعم التزوير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
753

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته Maristpoll أن 60 بالمائة من الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.


ووجد الاستطلاع أن 32 بالمائة فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب يجب أن يترشح لولاية ثانية، غير متتالية.

فيما قال غالبية الجمهوريين إنهم سيدعمون ترشح ترامب في عام 2024، لكن النسبة تبلغ 67 بالمائة، وهي أقل بكثير من نسبة التأييد البالغة 90 بالمائة التي تمتع بها داخل حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.

ووفق روسيا اليوم كما أن 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه على ترامب التنازل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال 61 في المائة إنه على الرغم من مزاعمه المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، فإن النتائج الرسمية دقيقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة