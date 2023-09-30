وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري يلتقي سفير المملكة في الدوحة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
وشهد اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.