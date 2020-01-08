ظريف: سنكتفي بهذا الرد ولا نسعى للتصعيد.. إجراء انتقامي "متكافئ"

وزير خارجية إيران: "لا نريد الحرب لكن سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان"

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الضربة الصاروخية التي شنتها بلاده، فجر الأربعاء، ضد القوات الأمريكية في العراق؛ إجراء انتقامي "متكافئ" مع اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل أيام؛ مشيرًا إلى أن طهران "ستكتفي بهذا الرد ولا تسعى لتصعيد".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال ظريف في تغريدة على "تويتر": "لقد اتخذت إيران واستكملت إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال استهداف القاعدة التي شُنت منها هجمات جبانة ضد مواطنينا وضباطنا رفيعي المستوى".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وختم الوزير تغريدته: "لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب؛ لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".

وقالت إيران إنها شنت هجومًا صاروخيًّا على قوات أمريكية في العراق، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة أخرى في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال الجيش الأمريكي: إن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية من الأراضي الإيرانية، على قاعدتين عسكريتين عراقيتين -على الأقل- تستضيفان قوات أمريكية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه أطلق الصواريخ انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، القيادي البارز في الحرس، بعملية أمريكية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

ونصح بيان الحرس الثوري، الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة؛ "لتفادي سقوط مزيد من القتلى".