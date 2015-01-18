أدانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية. وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، أن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي. وقالت: "الكويت تقف إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها ."

الكويت تدين استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-17 أدانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، أن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي.

وقالت: "الكويت تقف إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها ."

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443 05:59 PM

الكويت تدين استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون أكدت وقوفها إلى جانبها وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها





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أدانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، أن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي.

وقالت: "الكويت تقف إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها ."