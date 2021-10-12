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"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.

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"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,321

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.

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