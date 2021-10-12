أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.
"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547704 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536730 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالات 3 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8751 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.