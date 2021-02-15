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وكيل "الصحة": إيقاف الدراسة الحضورية ساهم في منع الموجة الثانية من الجائحة

"عسيري" أشار إلى أنه يتوجب علينا تطعيم 28 مليونًا قبل العام الدراسي المقبل

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن إيقاف الدراسة الحضورية في السعودية ساهم في منع الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشار في أثناء حديثه مع الزميل عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" إلى أن قرار استمرار الدراسة عن بُعد جنَّبنا الدخول فعليًّا في الموجة الثانية.

وتابع "عسيري": "عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70 % من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة. ويجب أن نطعم 28 مليونًا قبل بدء الدراسة".

وكشف أن فيروس كورونا تحول إلى جائحة؛ لأنه فيروس حيواني جديد، لم يعرفه الجسم البشري سابقًا؛ وبالتالي ليست له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية، وإذا زادت مناعة الناس من ‫كوفيد19 انتهت الجائحة.

‏وختم بقوله: "الفيروس لديه آلية ذاتية لتصحيح أخطائه، وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض، لكن أكثر قدرة على الانتشار، وقد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل "الصحة": إيقاف الدراسة الحضورية ساهم في منع الموجة الثانية من الجائحة
سبق

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن إيقاف الدراسة الحضورية في السعودية ساهم في منع الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشار في أثناء حديثه مع الزميل عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" إلى أن قرار استمرار الدراسة عن بُعد جنَّبنا الدخول فعليًّا في الموجة الثانية.

وتابع "عسيري": "عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70 % من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة. ويجب أن نطعم 28 مليونًا قبل بدء الدراسة".

وكشف أن فيروس كورونا تحول إلى جائحة؛ لأنه فيروس حيواني جديد، لم يعرفه الجسم البشري سابقًا؛ وبالتالي ليست له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية، وإذا زادت مناعة الناس من ‫كوفيد19 انتهت الجائحة.

‏وختم بقوله: "الفيروس لديه آلية ذاتية لتصحيح أخطائه، وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض، لكن أكثر قدرة على الانتشار، وقد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:32 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
02:40 AM

وكيل "الصحة": إيقاف الدراسة الحضورية ساهم في منع الموجة الثانية من الجائحة

"عسيري" أشار إلى أنه يتوجب علينا تطعيم 28 مليونًا قبل العام الدراسي المقبل

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عيسى الحربي - الرياض
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4,397

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن إيقاف الدراسة الحضورية في السعودية ساهم في منع الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشار في أثناء حديثه مع الزميل عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" إلى أن قرار استمرار الدراسة عن بُعد جنَّبنا الدخول فعليًّا في الموجة الثانية.

وتابع "عسيري": "عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70 % من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة. ويجب أن نطعم 28 مليونًا قبل بدء الدراسة".

وكشف أن فيروس كورونا تحول إلى جائحة؛ لأنه فيروس حيواني جديد، لم يعرفه الجسم البشري سابقًا؛ وبالتالي ليست له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية، وإذا زادت مناعة الناس من ‫كوفيد19 انتهت الجائحة.

‏وختم بقوله: "الفيروس لديه آلية ذاتية لتصحيح أخطائه، وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض، لكن أكثر قدرة على الانتشار، وقد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة".

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