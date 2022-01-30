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"الموارد البشرية" تُوَضح آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل فبراير المقبل

"آل حماد": الإجراءات الجديدة ببعض المنشآت مرفوضة.. والجرعة المعززة شرطٌ أساسي

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن الوزارة منذ بداية الجائحة وحتى الآن مستمرة في جولاتها الرقابية الميدانية والروتينية المجدولة على منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من الالتزام بطلب إبراز تطبيق "توكلنا"، والتأكد من الحالة الصحية عند الدخول لمقرات العمل، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة "وقاية" داخل المقرات؛ لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

ولفت "آل حماد" إلى أنه يتم تطبيق كل العقوبات الصادرة من الجهات المعنية سواء على الأفراد أو المنشآت المخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية، وهناك أرقام مبشرة في حالات التحصين تدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى الجميع.

وتابع: رصدنا مؤخرًا بعض المنشآت قامت بإضافة إجراءات جديدة للتحقق من جانب الأفراد لديها بمنشآت القطاع الخاص، من خلال مطالباتها بفحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة من وقاية، وهذا الأمر مرفوض.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "سوق العمل" على قناة "روتانا خليجية"، أنه يتم الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معًا لرصد" أو قنوات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 19911.

وأهاب "آل حماد" بضرورة استكمال التحصين للحفاظ على مكتسباتنا خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار في الأوضاع المستقرة، لتخطي الجائحة من خلال التكاتف مع جهود الحكومة المستمرة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

ولفت إلى أن رفْضَ الموظفِ تلقي الجرعة التنشيطية؛ يمنع دخول الموظف للمنشأة، وفي حال مخالفة المنشأة لهذا الإجراء تتم مخالفته مع المنشأة.

وأكد أن الحالات المستثناة تتعلق بوزارة الصحة وفق شروط محددة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات الاحترازية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تُوَضح آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل فبراير المقبل
سبق

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن الوزارة منذ بداية الجائحة وحتى الآن مستمرة في جولاتها الرقابية الميدانية والروتينية المجدولة على منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من الالتزام بطلب إبراز تطبيق "توكلنا"، والتأكد من الحالة الصحية عند الدخول لمقرات العمل، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة "وقاية" داخل المقرات؛ لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

ولفت "آل حماد" إلى أنه يتم تطبيق كل العقوبات الصادرة من الجهات المعنية سواء على الأفراد أو المنشآت المخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية، وهناك أرقام مبشرة في حالات التحصين تدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى الجميع.

وتابع: رصدنا مؤخرًا بعض المنشآت قامت بإضافة إجراءات جديدة للتحقق من جانب الأفراد لديها بمنشآت القطاع الخاص، من خلال مطالباتها بفحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة من وقاية، وهذا الأمر مرفوض.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "سوق العمل" على قناة "روتانا خليجية"، أنه يتم الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معًا لرصد" أو قنوات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 19911.

وأهاب "آل حماد" بضرورة استكمال التحصين للحفاظ على مكتسباتنا خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار في الأوضاع المستقرة، لتخطي الجائحة من خلال التكاتف مع جهود الحكومة المستمرة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

ولفت إلى أن رفْضَ الموظفِ تلقي الجرعة التنشيطية؛ يمنع دخول الموظف للمنشأة، وفي حال مخالفة المنشأة لهذا الإجراء تتم مخالفته مع المنشأة.

وأكد أن الحالات المستثناة تتعلق بوزارة الصحة وفق شروط محددة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:28 AM

"الموارد البشرية" تُوَضح آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل فبراير المقبل

"آل حماد": الإجراءات الجديدة ببعض المنشآت مرفوضة.. والجرعة المعززة شرطٌ أساسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن الوزارة منذ بداية الجائحة وحتى الآن مستمرة في جولاتها الرقابية الميدانية والروتينية المجدولة على منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من الالتزام بطلب إبراز تطبيق "توكلنا"، والتأكد من الحالة الصحية عند الدخول لمقرات العمل، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة "وقاية" داخل المقرات؛ لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

ولفت "آل حماد" إلى أنه يتم تطبيق كل العقوبات الصادرة من الجهات المعنية سواء على الأفراد أو المنشآت المخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية، وهناك أرقام مبشرة في حالات التحصين تدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى الجميع.

وتابع: رصدنا مؤخرًا بعض المنشآت قامت بإضافة إجراءات جديدة للتحقق من جانب الأفراد لديها بمنشآت القطاع الخاص، من خلال مطالباتها بفحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة من وقاية، وهذا الأمر مرفوض.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "سوق العمل" على قناة "روتانا خليجية"، أنه يتم الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معًا لرصد" أو قنوات الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 19911.

وأهاب "آل حماد" بضرورة استكمال التحصين للحفاظ على مكتسباتنا خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار في الأوضاع المستقرة، لتخطي الجائحة من خلال التكاتف مع جهود الحكومة المستمرة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

ولفت إلى أن رفْضَ الموظفِ تلقي الجرعة التنشيطية؛ يمنع دخول الموظف للمنشأة، وفي حال مخالفة المنشأة لهذا الإجراء تتم مخالفته مع المنشأة.

وأكد أن الحالات المستثناة تتعلق بوزارة الصحة وفق شروط محددة.

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