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جازان.. ضبط 92 امرأة خالفن الإجراءات الاحترازية في إحدى قرى أحد المسارحة

تطبيق العقوبات نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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جازان.. ضبط 92 امرأة خالفن الإجراءات الاحترازية في إحدى قرى أحد المسارحة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:22 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:58 PM

جازان.. ضبط 92 امرأة خالفن الإجراءات الاحترازية في إحدى قرى أحد المسارحة

تطبيق العقوبات نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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