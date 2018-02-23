السماح للعوائل بدخول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

بدءاً من مباراة الخليج وجدة

كشف نادي الخليج -أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى- أنه تم السماح للعوائل بحضور مباراته مع ضيفه فريق جدة والتي ستجمعهما عصر السبت المقبل على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وهي أول مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.



وذلك عبر تغريدة نشرها موقع النادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "السماح للعوائل بحضور مباراة الخليج مع ضيفه فريق جدة والتي ستجمعهما عصر يوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام كأول مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى".