مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة يعقد اجتماعه الثاني

بهدف التعريف بدوره في منطقة مكة المكرمة

عقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة اجتماعه الثاني مساء أمس الاثنين، مع قيادات الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة حضره عدد من رؤساء وأعضاء ومدراء تنفيذين وشهد الحضور مجموعة من القيادات النسائية، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، للتعريف بدور مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة.

ورحب مدير مركز التنمية بمكة المكرمة ساعد الصواط، في كلمته بالحضور وأشاد بالدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجمعيات الخيرية، مبدياً استعداد المركز لدعم أنشطة ومبادرات القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الغامدي، أن من أهم أهداف المجلس الفرعي هو دعم وتمكين وتمثيل الجمعيات الأهلية، وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة فيما بينها، وكذلك تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمانحين.

ثم ألقى الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالقادر تنكل الضوء على دور المجلس الفرعي ومهامه ومسؤولياته تجاه الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

فيما قدم الدكتور عبدالرحمن الغامدي، عرضاً تعريفياً عن اللجنة التنسيقية وبرامجها.

ثم دار حوار ونقاش بين أعضاء المجلس وقيادات القطاع حول دور المجلس والمبادرات وسبل تعزيز وتفعيل وتطوير العمل الخيري، وأدار الحوار عضو المجلس الدكتور ساعد الجهني.

كما تم عرض عدد من المبادرات والعروض لبعض الجمعيات المهتمة بتمكين وتطوير القطاع الثالث.