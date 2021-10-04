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ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض

خفضت سعر إيجار الأجنحة إلى النصف.. وأتاحت خدمة التأشيرة الرقمية

أعرب مدير المعارض الدولية بدار "مفكرون الدولية" للنشر وليد عبدالحميد، عن ارتياح الدار للمشاركة في دورة معرض الرياض للكتاب هذا العام؛ وذلك للتسهيلات الكثيرة التي قدمتها المملكة للناشرين المشاركين في المعرض، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات فاقت توقعات الناشرين.

وأوضح "عبدالحميد" لـ"سبق"، أن المملكة أتاحت دخول مسؤولي دور النشر دون حجر في إحدى الدول الأخرى، واكتفت بالحجر المنزلي عند القدوم للحاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لديها، كما أتاحت خدمة التأشيرة الرقمية، مما وفر الكثير من الوقت والجهد على المشاركين.

وأضاف أن من التسهيلات المهمة، تعاون جميع الجهات ذات الصلة في المملكة مثل، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وإدارة معرض الرياض، ووزارة الصحة، وسلطات أمن المطار والموانئ، بالإضافة إلى تخفيض إيجار الأجنحة في المعرض من 200 دولار للمتر إلى 100 دولار، وضمها لجميع الأجنحة المشاركة في المعرض تحت سقف واحد؛ مما جنب زوار المعرض مشقة التنقل لمسافات طويلة بين الدور المشاركة.

وعن أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار مفكرون المصرية، بين "عبدالحميد"، أن أكثر الكتب مبيعاً هي: وقائع الأعيان والأحوال، ومع التفاسير، وحركة الإلحاد الجديد، والوجود التاريخي للأنبياء، وسؤال القدر، والهشاشة النفسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض
سبق

أعرب مدير المعارض الدولية بدار "مفكرون الدولية" للنشر وليد عبدالحميد، عن ارتياح الدار للمشاركة في دورة معرض الرياض للكتاب هذا العام؛ وذلك للتسهيلات الكثيرة التي قدمتها المملكة للناشرين المشاركين في المعرض، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات فاقت توقعات الناشرين.

وأوضح "عبدالحميد" لـ"سبق"، أن المملكة أتاحت دخول مسؤولي دور النشر دون حجر في إحدى الدول الأخرى، واكتفت بالحجر المنزلي عند القدوم للحاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لديها، كما أتاحت خدمة التأشيرة الرقمية، مما وفر الكثير من الوقت والجهد على المشاركين.

وأضاف أن من التسهيلات المهمة، تعاون جميع الجهات ذات الصلة في المملكة مثل، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وإدارة معرض الرياض، ووزارة الصحة، وسلطات أمن المطار والموانئ، بالإضافة إلى تخفيض إيجار الأجنحة في المعرض من 200 دولار للمتر إلى 100 دولار، وضمها لجميع الأجنحة المشاركة في المعرض تحت سقف واحد؛ مما جنب زوار المعرض مشقة التنقل لمسافات طويلة بين الدور المشاركة.

وعن أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار مفكرون المصرية، بين "عبدالحميد"، أن أكثر الكتب مبيعاً هي: وقائع الأعيان والأحوال، ومع التفاسير، وحركة الإلحاد الجديد، والوجود التاريخي للأنبياء، وسؤال القدر، والهشاشة النفسية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:15 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:36 PM

ناشر مصري لـ"سبق": المملكة قدمت تسهيلات فاقت توقعات الناشرين المشاركين في معرض كتاب الرياض

خفضت سعر إيجار الأجنحة إلى النصف.. وأتاحت خدمة التأشيرة الرقمية

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محمد صبح - الرياض
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أعرب مدير المعارض الدولية بدار "مفكرون الدولية" للنشر وليد عبدالحميد، عن ارتياح الدار للمشاركة في دورة معرض الرياض للكتاب هذا العام؛ وذلك للتسهيلات الكثيرة التي قدمتها المملكة للناشرين المشاركين في المعرض، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات فاقت توقعات الناشرين.

وأوضح "عبدالحميد" لـ"سبق"، أن المملكة أتاحت دخول مسؤولي دور النشر دون حجر في إحدى الدول الأخرى، واكتفت بالحجر المنزلي عند القدوم للحاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لديها، كما أتاحت خدمة التأشيرة الرقمية، مما وفر الكثير من الوقت والجهد على المشاركين.

وأضاف أن من التسهيلات المهمة، تعاون جميع الجهات ذات الصلة في المملكة مثل، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وإدارة معرض الرياض، ووزارة الصحة، وسلطات أمن المطار والموانئ، بالإضافة إلى تخفيض إيجار الأجنحة في المعرض من 200 دولار للمتر إلى 100 دولار، وضمها لجميع الأجنحة المشاركة في المعرض تحت سقف واحد؛ مما جنب زوار المعرض مشقة التنقل لمسافات طويلة بين الدور المشاركة.

وعن أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار مفكرون المصرية، بين "عبدالحميد"، أن أكثر الكتب مبيعاً هي: وقائع الأعيان والأحوال، ومع التفاسير، وحركة الإلحاد الجديد، والوجود التاريخي للأنبياء، وسؤال القدر، والهشاشة النفسية.

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