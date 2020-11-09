النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا"

الشركة أكدت فعالياته بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها ضد كورونا "فعّال" بنسبة 90%، وذلك وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
ووفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، أثبت لقاح طورته شركة فايزر وبايو إن تيك، نتائج مشجعة في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بفاعلية وصلت لـ 90%.
يأتي هذا في خضم تسجيل الولايات المتحدة أرقامًا قياسية للإصابة بفيروس كورونا، واستمرار أوروبا في إغلاقاتها الموسعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا"
سبق

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها ضد كورونا "فعّال" بنسبة 90%، وذلك وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
ووفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، أثبت لقاح طورته شركة فايزر وبايو إن تيك، نتائج مشجعة في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بفاعلية وصلت لـ 90%.
يأتي هذا في خضم تسجيل الولايات المتحدة أرقامًا قياسية للإصابة بفيروس كورونا، واستمرار أوروبا في إغلاقاتها الموسعة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:24 PM

أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا"

الشركة أكدت فعالياته بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,948

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها ضد كورونا "فعّال" بنسبة 90%، وذلك وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
ووفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، أثبت لقاح طورته شركة فايزر وبايو إن تيك، نتائج مشجعة في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بفاعلية وصلت لـ 90%.
يأتي هذا في خضم تسجيل الولايات المتحدة أرقامًا قياسية للإصابة بفيروس كورونا، واستمرار أوروبا في إغلاقاتها الموسعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة