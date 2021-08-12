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لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ" الحرازات"

مساحتها 8.687.535 م2 وشملت غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 متراً مربعاً، وشملت الإزالة غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ" الحرازات"
سبق

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 متراً مربعاً، وشملت الإزالة غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:44 PM

لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ" الحرازات"

مساحتها 8.687.535 م2 وشملت غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية

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عبدالله الراجحي - جدة
4
4,465

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 متراً مربعاً، وشملت الإزالة غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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