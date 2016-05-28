تحول استثنائي للمستقبل.. وكيل جامعة نجران يشيد بقرارات التعليم الجديدة

قال: دور كبير تعول عليه المملكة لتحقيق "الرؤية 2030" بسواعد أبناء الوطن

عدّ وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري، القرار الوزاري للتقويم الدراسي الجديد، مرحلة استثنائية وتحول كبير في مسيرة التعليم بالسعودية يؤكد الدور الكبير الذي تعول عليه المملكة؛ لتحقيق أهداف الرؤية 2030، من خلال الاعتماد على أبناء الوطن وإشراكهم في التنمية التي تعيشها المملكة باستغلال طاقاتهم البشرية وإمكاناتهم العلمية.

وتابع "العمري": "الرعاية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- والدور الريادي الذي تقوده وزارة التعليم وعلى رأسها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مكن التعليم من مواكبة التسارع في هذا المجال؛ نتيجة الإيمان بدوره في التنمية"، مشيدًا بالمقررات المستحدثة في التعليم والتي ستحدث تطوراً ملحوظاً في مهارات الطلاب المعرفية وستسهم في تنوع ثقافاتهم وفقاً لاحتياجات العصر.