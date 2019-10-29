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بعد سقوطه من الدور الثالث بمدرسته.. "حسين" يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

"آل شريم" يزوره ويوجه بتقديم جميع الخدمات التربوية والنفسية له في منزله

غادر الطالب حسين بن موسى حسين مستشفى محايل العام بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بكسر في الفقرتين القطنيتين C1،C3 عقب سقوطه من الدور الثالث لمدرسته "ثانوية الملك سعود" التابعة لتعليم محايل.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي طاير وقائد المدرسة بزيارة للطالب عصر اليوم للاطمئنان على حالته الصحية ووجه "آل شريم" بتقديم كافة الخدمات التربوية والنفسية للطالب بمنزله حامداً الله سبحانه وتعالى على سلامته.

وكان الطالب حسين قد كشف لـ"سبق" من داخل المستشفى ملابسات سقوطه من الدور الثالث في مدرسته قائلاً: "حضرتُ إلى المدرسة مبكراً قبل وصول الطلاب، وصعدت إلى فصلي بالدور الثالث، وما هي إلا لحظات حتى بدأ توافد الطلاب، وأخذ قائد المدرسة في النداء بالتوجه إلى مقر إقامة الطابور الصباحي، وعندها صعدت على الحاجز الحديدي للممر بالدور ذاته لمشاهدة من هم بالساحة الداخلية فاختل توازني، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدد بساحة الدور الأرضي، وبي آلام مبرحة في مختلف جسمي، ونُقلتُ لمستشفى محايل، وأُخضعت لفحوصات طبية عدة في الطوارئ، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة التنويم".

من جهته، عبر والد الطالب حسين عن عظيم شكره وتقديره لمدير التعليم على اهتمامه بابنه منذ لحظة سقوطه وإلى خروجه من المستشفى مؤكداً أنه كان يتردد على ابنه بالمستشفى ويتابع حالته بصفة يومية ليتوج ذلك بزيارته له في منزله.

وأشاد بجهود مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة وقائد المدرسة ومتابعتهما لحالة ابنه.

وكان تعليم محايل قد أبان في حينها على لسان المتحدث الإعلامي له علي الجغولي أن الطالب الذي يدرس بثانوية الملك سعود ببحر أبو سكينة سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوَّم في مستشفى محايل العام (قسم الجراحة)، وحالته مستقرة ولله الحمد.

جاء ذلك بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لخبر يفيد بوفاة الطالب ما أضر نفسياً بأسرته وأقاربه قبل أن يكتشفوا أنه على قيد الحياة.

محايل عسير مستشفى محايل العام ثانوية الملك سعود الطالب حسين بن موسى مدير تعليم محايل منصور آل شريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد سقوطه من الدور الثالث بمدرسته.. "حسين" يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء
سبق

غادر الطالب حسين بن موسى حسين مستشفى محايل العام بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بكسر في الفقرتين القطنيتين C1،C3 عقب سقوطه من الدور الثالث لمدرسته "ثانوية الملك سعود" التابعة لتعليم محايل.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي طاير وقائد المدرسة بزيارة للطالب عصر اليوم للاطمئنان على حالته الصحية ووجه "آل شريم" بتقديم كافة الخدمات التربوية والنفسية للطالب بمنزله حامداً الله سبحانه وتعالى على سلامته.

وكان الطالب حسين قد كشف لـ"سبق" من داخل المستشفى ملابسات سقوطه من الدور الثالث في مدرسته قائلاً: "حضرتُ إلى المدرسة مبكراً قبل وصول الطلاب، وصعدت إلى فصلي بالدور الثالث، وما هي إلا لحظات حتى بدأ توافد الطلاب، وأخذ قائد المدرسة في النداء بالتوجه إلى مقر إقامة الطابور الصباحي، وعندها صعدت على الحاجز الحديدي للممر بالدور ذاته لمشاهدة من هم بالساحة الداخلية فاختل توازني، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدد بساحة الدور الأرضي، وبي آلام مبرحة في مختلف جسمي، ونُقلتُ لمستشفى محايل، وأُخضعت لفحوصات طبية عدة في الطوارئ، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة التنويم".

من جهته، عبر والد الطالب حسين عن عظيم شكره وتقديره لمدير التعليم على اهتمامه بابنه منذ لحظة سقوطه وإلى خروجه من المستشفى مؤكداً أنه كان يتردد على ابنه بالمستشفى ويتابع حالته بصفة يومية ليتوج ذلك بزيارته له في منزله.

وأشاد بجهود مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة وقائد المدرسة ومتابعتهما لحالة ابنه.

وكان تعليم محايل قد أبان في حينها على لسان المتحدث الإعلامي له علي الجغولي أن الطالب الذي يدرس بثانوية الملك سعود ببحر أبو سكينة سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوَّم في مستشفى محايل العام (قسم الجراحة)، وحالته مستقرة ولله الحمد.

جاء ذلك بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لخبر يفيد بوفاة الطالب ما أضر نفسياً بأسرته وأقاربه قبل أن يكتشفوا أنه على قيد الحياة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:48 PM

بعد سقوطه من الدور الثالث بمدرسته.. "حسين" يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

"آل شريم" يزوره ويوجه بتقديم جميع الخدمات التربوية والنفسية له في منزله

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محمد طيران - محايل عسير
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غادر الطالب حسين بن موسى حسين مستشفى محايل العام بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بكسر في الفقرتين القطنيتين C1،C3 عقب سقوطه من الدور الثالث لمدرسته "ثانوية الملك سعود" التابعة لتعليم محايل.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي طاير وقائد المدرسة بزيارة للطالب عصر اليوم للاطمئنان على حالته الصحية ووجه "آل شريم" بتقديم كافة الخدمات التربوية والنفسية للطالب بمنزله حامداً الله سبحانه وتعالى على سلامته.

وكان الطالب حسين قد كشف لـ"سبق" من داخل المستشفى ملابسات سقوطه من الدور الثالث في مدرسته قائلاً: "حضرتُ إلى المدرسة مبكراً قبل وصول الطلاب، وصعدت إلى فصلي بالدور الثالث، وما هي إلا لحظات حتى بدأ توافد الطلاب، وأخذ قائد المدرسة في النداء بالتوجه إلى مقر إقامة الطابور الصباحي، وعندها صعدت على الحاجز الحديدي للممر بالدور ذاته لمشاهدة من هم بالساحة الداخلية فاختل توازني، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدد بساحة الدور الأرضي، وبي آلام مبرحة في مختلف جسمي، ونُقلتُ لمستشفى محايل، وأُخضعت لفحوصات طبية عدة في الطوارئ، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة التنويم".

من جهته، عبر والد الطالب حسين عن عظيم شكره وتقديره لمدير التعليم على اهتمامه بابنه منذ لحظة سقوطه وإلى خروجه من المستشفى مؤكداً أنه كان يتردد على ابنه بالمستشفى ويتابع حالته بصفة يومية ليتوج ذلك بزيارته له في منزله.

وأشاد بجهود مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة وقائد المدرسة ومتابعتهما لحالة ابنه.

وكان تعليم محايل قد أبان في حينها على لسان المتحدث الإعلامي له علي الجغولي أن الطالب الذي يدرس بثانوية الملك سعود ببحر أبو سكينة سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوَّم في مستشفى محايل العام (قسم الجراحة)، وحالته مستقرة ولله الحمد.

جاء ذلك بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لخبر يفيد بوفاة الطالب ما أضر نفسياً بأسرته وأقاربه قبل أن يكتشفوا أنه على قيد الحياة.

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