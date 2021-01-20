النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة

كان حجم الانهيار كافيًا لدفن أو تحطيم أي شخص

وثَّق أحد المتزلجين بكاميرته مشهدًا يحبس الأنفاس لانهيار جليدي مفاجئ أثناء تزلجه على منحدرات كولورادو الخلفية، كاد أن يودي بحياته لولا العناية الإلهية.

وكان موريس كيرفن يتزلج على الجليد عند قمة (No Name Peak) بالقرب من ممر لوفلاند في ولاية كولورادو في سوميت كاونتي، عندما استدار ليرى الثلج يتجه نحوه، بحسب ما نقلته شبكة"CNN" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأجواء المناخية لم تكن تشير لاحتمالية حدوث انهيار جليدي إلا أن "كيرفن" فوجئ أثناء تزلجه بالثلج يتدحرج خلفه بسرعة شديدة، كادت تصرعه، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وقال الشاب المتزلج للشبكة الأمريكية إن حجم الانهيار الجليدي كان كافيًا بالتأكيد لدفن أو تحطيم أو ربما قتل أي شخص في طريقه. مؤكدًا أنه "كان شديدًا للغاية".

ونجا الشاب بحياته، وخرج دون إصابات؛ ما جعله شخصًا سعيد الحظ بالنظر إلى أن هناك نحو 27 شخصًا على مدار السنوات العشر الماضية لقوا مصرعهم نتيجة انهيارات ثلجية كل شتاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز معلومات الانهيارات الجليدية في كولورادو.

واستخدم "كيرفن" حقيبة ظهره المزودة بوسادة هوائية حتى يبقى فوق الثلوج، وذلك عندما بدأت الثلوج تجره إلى الأسفل، وتمتم بكلمات "أنا بخير.. أنا بخير" بعد أن نجا بأعجوبة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة
سبق

وثَّق أحد المتزلجين بكاميرته مشهدًا يحبس الأنفاس لانهيار جليدي مفاجئ أثناء تزلجه على منحدرات كولورادو الخلفية، كاد أن يودي بحياته لولا العناية الإلهية.

وكان موريس كيرفن يتزلج على الجليد عند قمة (No Name Peak) بالقرب من ممر لوفلاند في ولاية كولورادو في سوميت كاونتي، عندما استدار ليرى الثلج يتجه نحوه، بحسب ما نقلته شبكة"CNN" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأجواء المناخية لم تكن تشير لاحتمالية حدوث انهيار جليدي إلا أن "كيرفن" فوجئ أثناء تزلجه بالثلج يتدحرج خلفه بسرعة شديدة، كادت تصرعه، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وقال الشاب المتزلج للشبكة الأمريكية إن حجم الانهيار الجليدي كان كافيًا بالتأكيد لدفن أو تحطيم أو ربما قتل أي شخص في طريقه. مؤكدًا أنه "كان شديدًا للغاية".

ونجا الشاب بحياته، وخرج دون إصابات؛ ما جعله شخصًا سعيد الحظ بالنظر إلى أن هناك نحو 27 شخصًا على مدار السنوات العشر الماضية لقوا مصرعهم نتيجة انهيارات ثلجية كل شتاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز معلومات الانهيارات الجليدية في كولورادو.

واستخدم "كيرفن" حقيبة ظهره المزودة بوسادة هوائية حتى يبقى فوق الثلوج، وذلك عندما بدأت الثلوج تجره إلى الأسفل، وتمتم بكلمات "أنا بخير.. أنا بخير" بعد أن نجا بأعجوبة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:20 PM

بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة

كان حجم الانهيار كافيًا لدفن أو تحطيم أي شخص

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
1,004

وثَّق أحد المتزلجين بكاميرته مشهدًا يحبس الأنفاس لانهيار جليدي مفاجئ أثناء تزلجه على منحدرات كولورادو الخلفية، كاد أن يودي بحياته لولا العناية الإلهية.

وكان موريس كيرفن يتزلج على الجليد عند قمة (No Name Peak) بالقرب من ممر لوفلاند في ولاية كولورادو في سوميت كاونتي، عندما استدار ليرى الثلج يتجه نحوه، بحسب ما نقلته شبكة"CNN" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأجواء المناخية لم تكن تشير لاحتمالية حدوث انهيار جليدي إلا أن "كيرفن" فوجئ أثناء تزلجه بالثلج يتدحرج خلفه بسرعة شديدة، كادت تصرعه، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وقال الشاب المتزلج للشبكة الأمريكية إن حجم الانهيار الجليدي كان كافيًا بالتأكيد لدفن أو تحطيم أو ربما قتل أي شخص في طريقه. مؤكدًا أنه "كان شديدًا للغاية".

ونجا الشاب بحياته، وخرج دون إصابات؛ ما جعله شخصًا سعيد الحظ بالنظر إلى أن هناك نحو 27 شخصًا على مدار السنوات العشر الماضية لقوا مصرعهم نتيجة انهيارات ثلجية كل شتاء في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز معلومات الانهيارات الجليدية في كولورادو.

واستخدم "كيرفن" حقيبة ظهره المزودة بوسادة هوائية حتى يبقى فوق الثلوج، وذلك عندما بدأت الثلوج تجره إلى الأسفل، وتمتم بكلمات "أنا بخير.. أنا بخير" بعد أن نجا بأعجوبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,881

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة