الجيش الأذربيجاني يقترب من عاصمة "ناجورنو كاراباخ"

بعد السيطرة على مدينة شوشة

اقتربت القوات المسلحة الأذربيجانية من عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ، اليوم (الاثنين)، بعد إعلان النصر في معركة السيطرة على شوشة، ثاني أكبر مدينة في المنطقة.

ونفى قادة "ناجورنو كاراباخ" فقدان السيطرة على مدينة شوشة، وواصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان القيام بذلك اليوم، لكن شريط فيديو لوزارة الدفاع الأذربيجانية نُشر على الإنترنت أظهر العلم الوطني لأذربيجان يرفرف فوق الشوارع المهجورة فيما ذكرت أنه شوشة، كما بين فهرام بوغوسيان المتحدث باسم زعيم "ناجورنو كاراباخ" أرايك هاروتيونيان، على فيسبوك، أن مدينة شوشة ليست تحت سيطرة القوات الأرمينية، وفقًا لـ "رويترز".

وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومترًا جنوب ستيباناكيرت عاصمة "ناجورنو كاراباخ"، وهي مهمة لآمال الأرمن العرقيين في الحفاظ على السيطرة على الإقليم، وهي منطقة انفصالية معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكن يقطنها ويسيطر عليها الأرمن العرقيون.