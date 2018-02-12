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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة

سجلت مقاطعة هوبي بؤرة انتشار الفيروس 1638 إصابة إضافية

أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.

وفي السياق نفسه، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، الأمريكي جيرومي باول، من أن انتشار هذا الفيروس يشكّل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؛ حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

فيروس كورونا الجديد الصين

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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.

وفي السياق نفسه، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، الأمريكي جيرومي باول، من أن انتشار هذا الفيروس يشكّل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؛ حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:20 AM

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 1112 حالة

سجلت مقاطعة هوبي بؤرة انتشار الفيروس 1638 إصابة إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.

وفي السياق نفسه، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي)، الأمريكي جيرومي باول، من أن انتشار هذا الفيروس يشكّل خطرًا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي؛ حسبما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

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