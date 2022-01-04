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أمانة الرياض: مرحلتان تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ

قالت: الأولى تبدأ من 15 يناير الجاري وتشمل محال الصحة العامة ومخالفات النظافة

أعلنت أمانة الرياض مراحل تطبيق جدول المخالفات البلدية المحدث، مبينة أن هناك مرحلتين تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ، المرحلة الأولى تبدأ من 15 يناير الجاري 2022 وتشمل مخالفات الأنشطة التجارية "محال الصحة العامة"، ومخالفات النظافة العامة، ومخالفات ناقلات النفايات للنظافة العامة، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات ومخالفات البيع، ومخالفات اللوحات الإعلانية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات البناء العامة.

وبيّنت الأمانة، وفق إنفوجرافيك نشرته عبر تويتر، أن المرحلة الثانية تنطلق 13 أبريل 2022، وتشمل مخالفات البناء، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المحال التجارية.

وطالبت الأمانة بضرورة الاطلاع على اللائحة المحدّثة، والمبادرة بالتماشي معها لتفادي أي غرامات أو عقوبات نظامية.

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أمانة الرياض: مرحلتان تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ
سبق

أعلنت أمانة الرياض مراحل تطبيق جدول المخالفات البلدية المحدث، مبينة أن هناك مرحلتين تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ، المرحلة الأولى تبدأ من 15 يناير الجاري 2022 وتشمل مخالفات الأنشطة التجارية "محال الصحة العامة"، ومخالفات النظافة العامة، ومخالفات ناقلات النفايات للنظافة العامة، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات ومخالفات البيع، ومخالفات اللوحات الإعلانية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات البناء العامة.

وبيّنت الأمانة، وفق إنفوجرافيك نشرته عبر تويتر، أن المرحلة الثانية تنطلق 13 أبريل 2022، وتشمل مخالفات البناء، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المحال التجارية.

وطالبت الأمانة بضرورة الاطلاع على اللائحة المحدّثة، والمبادرة بالتماشي معها لتفادي أي غرامات أو عقوبات نظامية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:42 AM

أمانة الرياض: مرحلتان تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ

قالت: الأولى تبدأ من 15 يناير الجاري وتشمل محال الصحة العامة ومخالفات النظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة الرياض مراحل تطبيق جدول المخالفات البلدية المحدث، مبينة أن هناك مرحلتين تحدّدان موعد دخول جدول المخالفات البلدية المحدّث حيز التنفيذ، المرحلة الأولى تبدأ من 15 يناير الجاري 2022 وتشمل مخالفات الأنشطة التجارية "محال الصحة العامة"، ومخالفات النظافة العامة، ومخالفات ناقلات النفايات للنظافة العامة، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات ومخالفات البيع، ومخالفات اللوحات الإعلانية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات البناء العامة.

وبيّنت الأمانة، وفق إنفوجرافيك نشرته عبر تويتر، أن المرحلة الثانية تنطلق 13 أبريل 2022، وتشمل مخالفات البناء، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المحال التجارية.

وطالبت الأمانة بضرورة الاطلاع على اللائحة المحدّثة، والمبادرة بالتماشي معها لتفادي أي غرامات أو عقوبات نظامية.

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