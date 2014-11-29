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الأسبوع في 12 صورة: بكاء ونحيب في الأرجنتين.. وقرود تستمع إلى الموسيقى في تايلاند

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الأرجنتين ارتفعت أصوات البكاء والنحيب بعد أن غيب الموت الأسطورة الكروية الأرجنتينية مارادونا، فيما كانت الرياض على موعد مع أول قمة افتراضية لقادة دول العشرين. ولكن الأحداث -بالطبع- لم تتوقف عند هذا الحد.

نترككم مع الصور:

1- شروق الشمس فوق الضباب الكثيف في سماء فرانكفورت، ألمانيا.

2- رياضي يحمل سيارة خلال مسابقة الرجال الأقوى بعنوان "الناس أقوى من الآلات" في شبه جزيرة القرم.

3- مهاجرون على متن زورق مطاطي خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

4- موسيقار يعزف وقرود تستمع في إحدى المناطق التاريخية في تايلاند.

5- سيدة عمانية تطعم قططها البالغ عددهم 480 قطة!

6- أحد المتظاهرين يفر بجلده بعد اشتعال النار داخل مبنى الكونجرس في جواتيمالا على خلفية مظاهرات حادة.

7- طفل فلبيني يمشي فوق الآثار التي خلفها إعصار فامكو الذي ضرب البلاد منذ قرابة أسبوعين.

8- محاولة باستخدام الرافعة لإنقاذ فيل سقط في بئر في منطقة دهارمبوري في الهند.

9- الحزن يخيم على رجلين عند مدخل استاد بومبنيرا في الأرجنتين عند رؤية ملصق للأسطورة الكروية الراحلة مارادونا.

10- أب وابنته ينعيان أنفسهما في ليلة جنازة دييجو أرماندو مارادونا.

11- الصورة الجماعية التاريخية الافتراضية لقمة قادة مجموعة العشرين، والتي عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية.

12- صورة جماعية من الجلسة الافتتاحية الافتراضية لقادة قمة العشرين في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 12 صورة: بكاء ونحيب في الأرجنتين.. وقرود تستمع إلى الموسيقى في تايلاند
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الأرجنتين ارتفعت أصوات البكاء والنحيب بعد أن غيب الموت الأسطورة الكروية الأرجنتينية مارادونا، فيما كانت الرياض على موعد مع أول قمة افتراضية لقادة دول العشرين. ولكن الأحداث -بالطبع- لم تتوقف عند هذا الحد.

نترككم مع الصور:

1- شروق الشمس فوق الضباب الكثيف في سماء فرانكفورت، ألمانيا.

2- رياضي يحمل سيارة خلال مسابقة الرجال الأقوى بعنوان "الناس أقوى من الآلات" في شبه جزيرة القرم.

3- مهاجرون على متن زورق مطاطي خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

4- موسيقار يعزف وقرود تستمع في إحدى المناطق التاريخية في تايلاند.

5- سيدة عمانية تطعم قططها البالغ عددهم 480 قطة!

6- أحد المتظاهرين يفر بجلده بعد اشتعال النار داخل مبنى الكونجرس في جواتيمالا على خلفية مظاهرات حادة.

7- طفل فلبيني يمشي فوق الآثار التي خلفها إعصار فامكو الذي ضرب البلاد منذ قرابة أسبوعين.

8- محاولة باستخدام الرافعة لإنقاذ فيل سقط في بئر في منطقة دهارمبوري في الهند.

9- الحزن يخيم على رجلين عند مدخل استاد بومبنيرا في الأرجنتين عند رؤية ملصق للأسطورة الكروية الراحلة مارادونا.

10- أب وابنته ينعيان أنفسهما في ليلة جنازة دييجو أرماندو مارادونا.

11- الصورة الجماعية التاريخية الافتراضية لقمة قادة مجموعة العشرين، والتي عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية.

12- صورة جماعية من الجلسة الافتتاحية الافتراضية لقادة قمة العشرين في الرياض.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:38 AM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:50 AM

الأسبوع في 12 صورة: بكاء ونحيب في الأرجنتين.. وقرود تستمع إلى الموسيقى في تايلاند

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الأرجنتين ارتفعت أصوات البكاء والنحيب بعد أن غيب الموت الأسطورة الكروية الأرجنتينية مارادونا، فيما كانت الرياض على موعد مع أول قمة افتراضية لقادة دول العشرين. ولكن الأحداث -بالطبع- لم تتوقف عند هذا الحد.

نترككم مع الصور:

1- شروق الشمس فوق الضباب الكثيف في سماء فرانكفورت، ألمانيا.

2- رياضي يحمل سيارة خلال مسابقة الرجال الأقوى بعنوان "الناس أقوى من الآلات" في شبه جزيرة القرم.

3- مهاجرون على متن زورق مطاطي خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

4- موسيقار يعزف وقرود تستمع في إحدى المناطق التاريخية في تايلاند.

5- سيدة عمانية تطعم قططها البالغ عددهم 480 قطة!

6- أحد المتظاهرين يفر بجلده بعد اشتعال النار داخل مبنى الكونجرس في جواتيمالا على خلفية مظاهرات حادة.

7- طفل فلبيني يمشي فوق الآثار التي خلفها إعصار فامكو الذي ضرب البلاد منذ قرابة أسبوعين.

8- محاولة باستخدام الرافعة لإنقاذ فيل سقط في بئر في منطقة دهارمبوري في الهند.

9- الحزن يخيم على رجلين عند مدخل استاد بومبنيرا في الأرجنتين عند رؤية ملصق للأسطورة الكروية الراحلة مارادونا.

10- أب وابنته ينعيان أنفسهما في ليلة جنازة دييجو أرماندو مارادونا.

11- الصورة الجماعية التاريخية الافتراضية لقمة قادة مجموعة العشرين، والتي عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية.

12- صورة جماعية من الجلسة الافتتاحية الافتراضية لقادة قمة العشرين في الرياض.

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