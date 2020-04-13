النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 5 أسابيع

أعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، وبزيادة عن 97 حالة أُعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين؛ ليصل إلى 3341 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، وبزيادة عن 97 حالة أُعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين؛ ليصل إلى 3341 حالة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:17 AM

الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 5 أسابيع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
1
4,024

أعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، وبزيادة عن 97 حالة أُعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة؛ في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين؛ ليصل إلى 3341 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة