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وظائف تقنية شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

للرجال والتقديم عليها إلكترونياً بعدة تخصصات في محال التقنية والإنترنت

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف شاغرة (للذكور) بمسميات ومهام مختلفة في مجال التقنية والإنترنت.

وتضمنت الوظائف المعلنة؛ وظيفة لمطور مواقع وتطبيقات، ووظيفة لمصمم جرافيكي، ووظيفة لمبرمج جافا سكريبت، والأخيرة بمسمى أخصائي الأمن السيبراني.

وأشار المجمع إلى الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجمع (https://job.qurancomplex-dev.com/index.php ) وذلك حتى تاريخ 08 صفر 1443هـ.

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وظائف تقنية شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
سبق

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف شاغرة (للذكور) بمسميات ومهام مختلفة في مجال التقنية والإنترنت.

وتضمنت الوظائف المعلنة؛ وظيفة لمطور مواقع وتطبيقات، ووظيفة لمصمم جرافيكي، ووظيفة لمبرمج جافا سكريبت، والأخيرة بمسمى أخصائي الأمن السيبراني.

وأشار المجمع إلى الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجمع (https://job.qurancomplex-dev.com/index.php ) وذلك حتى تاريخ 08 صفر 1443هـ.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:06 PM

وظائف تقنية شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

للرجال والتقديم عليها إلكترونياً بعدة تخصصات في محال التقنية والإنترنت

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فهد الغبيوي - الرياض
0
481

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف شاغرة (للذكور) بمسميات ومهام مختلفة في مجال التقنية والإنترنت.

وتضمنت الوظائف المعلنة؛ وظيفة لمطور مواقع وتطبيقات، ووظيفة لمصمم جرافيكي، ووظيفة لمبرمج جافا سكريبت، والأخيرة بمسمى أخصائي الأمن السيبراني.

وأشار المجمع إلى الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجمع (https://job.qurancomplex-dev.com/index.php ) وذلك حتى تاريخ 08 صفر 1443هـ.

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