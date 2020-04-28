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القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية بالقنفذة بغرض الإرجاف

جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية ( في العقد الرابع من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

مكة المكرمة شرطة مكة النيابة العامة

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القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية بالقنفذة بغرض الإرجاف
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية ( في العقد الرابع من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:13 AM

القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية بالقنفذة بغرض الإرجاف

جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
2,324

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية ( في العقد الرابع من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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