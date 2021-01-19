سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال سالم الدوسري، إلى التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، بعد غيابه في الأيام الماضية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، الذي أعقب تعرضه للإصابة.

وشارك الدوسري في المناورة التي فرضها المدير الفني للأزرق ، الروماني رازفان لوشيسكو ، والذي حرص على تطبيق عدد من الجمل الفنية في الحصة التدريبية، حيث انطلقت بتمارين رفع المعدل اللياقي، ثم تبعها بعض الجمل الفنية التي ينوي رازفان تنفيذها في مباراة التعاون.



وينتظر رازفان اكتمال عناصر الفريق بمشاركة علي البليهي، وفواز الطريس الثنائي الغائب عن التمارين في الأيام الماضية بسبب إصابات متفاوتة.

