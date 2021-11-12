بيلاروسيا تقرّر: منع العراقيين واليمنيين والسوريين من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.
وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.
قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.
وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.
قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.
وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.
قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.
وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.