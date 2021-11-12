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بيلاروسيا تقرّر: منع العراقيين واليمنيين والسوريين من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

قالت: القرار فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا

قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.

وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.

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بيلاروسيا تقرّر: منع العراقيين واليمنيين والسوريين من ركوب طائراتها القادمة من تركيا
سبق

قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.

وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:26 PM

بيلاروسيا تقرّر: منع العراقيين واليمنيين والسوريين من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

قالت: القرار فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,047

قررت بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.

وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
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