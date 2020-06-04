استشهاد "القرشي" بالحد الجنوبي.. وجثمانه يصل لـ"قرشيات الطائف" فجرًا

مات مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه بميدان الشرف والكرامة

يصل جثمان شهيد الواجب والوطن، الرقيب "عطاالله بن عبدالله معيش القرشي"، فجر اليوم الخميس إلى محافظة الطائف، وذلك عقب استشهاده في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ثم مليكه ووطنه.



ومن المقرر أن يوارى جثمان الشهيد الثرى بعد الصلاة عليه ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقبرة القرشيات شمالي الطائف.