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استشهاد "القرشي" بالحد الجنوبي.. وجثمانه يصل لـ"قرشيات الطائف" فجرًا

مات مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه بميدان الشرف والكرامة

يصل جثمان شهيد الواجب والوطن، الرقيب "عطاالله بن عبدالله معيش القرشي"، فجر اليوم الخميس إلى محافظة الطائف، وذلك عقب استشهاده في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ثم مليكه ووطنه.


ومن المقرر أن يوارى جثمان الشهيد الثرى بعد الصلاة عليه ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقبرة القرشيات شمالي الطائف.

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استشهاد "القرشي" بالحد الجنوبي.. وجثمانه يصل لـ"قرشيات الطائف" فجرًا
سبق

يصل جثمان شهيد الواجب والوطن، الرقيب "عطاالله بن عبدالله معيش القرشي"، فجر اليوم الخميس إلى محافظة الطائف، وذلك عقب استشهاده في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ثم مليكه ووطنه.


ومن المقرر أن يوارى جثمان الشهيد الثرى بعد الصلاة عليه ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقبرة القرشيات شمالي الطائف.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:27 AM

استشهاد "القرشي" بالحد الجنوبي.. وجثمانه يصل لـ"قرشيات الطائف" فجرًا

مات مدافعًا عن دينه ومليكه ووطنه بميدان الشرف والكرامة

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فهد العتيبي - الطائف
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2,692

يصل جثمان شهيد الواجب والوطن، الرقيب "عطاالله بن عبدالله معيش القرشي"، فجر اليوم الخميس إلى محافظة الطائف، وذلك عقب استشهاده في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ثم مليكه ووطنه.


ومن المقرر أن يوارى جثمان الشهيد الثرى بعد الصلاة عليه ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقبرة القرشيات شمالي الطائف.

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