مفاجأة صادمة عن قتيل فيلا نانسي عجرم

نجوى كرم وهيفاء وهبي في دائرة البحث

كشفت جهات التحقيق اللبنانية والمعنية بالاطلاع على "بيانات الاتصالات" الخاصة بالقتيل محمد الموسى في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، عن مفاجأة جديدة وصادمة حول القضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، نشرت قناة الـ"LBCI" تفاصيل التحقيقات بشأن القضية، والتي كشفت تعقّب "الموسى" للنجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، في بحثه على الإنترنت فيما يتعلق بمكان إقامتهما.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها "الموسى"، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنهما، وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحَث أيضًا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومواطنتها نجوى كرم.