النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفاجأة صادمة عن قتيل فيلا نانسي عجرم

نجوى كرم وهيفاء وهبي في دائرة البحث

كشفت جهات التحقيق اللبنانية والمعنية بالاطلاع على "بيانات الاتصالات" الخاصة بالقتيل محمد الموسى في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، عن مفاجأة جديدة وصادمة حول القضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، نشرت قناة الـ"LBCI" تفاصيل التحقيقات بشأن القضية، والتي كشفت تعقّب "الموسى" للنجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، في بحثه على الإنترنت فيما يتعلق بمكان إقامتهما.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها "الموسى"، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنهما، وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحَث أيضًا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومواطنتها نجوى كرم.

نانسي عجرم محمد الموسى نجوى كرم هيفاء وهبي جهات التحقيق اللبنانية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مفاجأة صادمة عن قتيل فيلا نانسي عجرم
سبق

كشفت جهات التحقيق اللبنانية والمعنية بالاطلاع على "بيانات الاتصالات" الخاصة بالقتيل محمد الموسى في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، عن مفاجأة جديدة وصادمة حول القضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، نشرت قناة الـ"LBCI" تفاصيل التحقيقات بشأن القضية، والتي كشفت تعقّب "الموسى" للنجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، في بحثه على الإنترنت فيما يتعلق بمكان إقامتهما.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها "الموسى"، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنهما، وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحَث أيضًا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومواطنتها نجوى كرم.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

مفاجأة صادمة عن قتيل فيلا نانسي عجرم

نجوى كرم وهيفاء وهبي في دائرة البحث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
15,737

كشفت جهات التحقيق اللبنانية والمعنية بالاطلاع على "بيانات الاتصالات" الخاصة بالقتيل محمد الموسى في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، عن مفاجأة جديدة وصادمة حول القضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، نشرت قناة الـ"LBCI" تفاصيل التحقيقات بشأن القضية، والتي كشفت تعقّب "الموسى" للنجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، في بحثه على الإنترنت فيما يتعلق بمكان إقامتهما.

وتمحورت المواضيع التي بحث عنها "الموسى"، حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنهما، وتفاصيل منزلهما.

والمفاجأة أن القتيل بحَث أيضًا عن مكان سكن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومواطنتها نجوى كرم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,670
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,351

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة