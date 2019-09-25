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لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟ .. المسند يسأل ويجيب

تحدّث عن "مقبرة الأعاصير" .. وقال: تتطلب المعادلة عوامل استثنائية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن المسافة الفارقة بين الرياض والربع الخالي هي أبرز أسباب عدم وصول الأعاصير إلى العاصمة الرياض.

وقال المسند؛ في سؤال طرحه عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى مدينة #الرياض؟ ليتبعه بإجابة بيّن فيها: بينهما نحو 1000 كم، وبين الأعاصير والرياض #الربع_الخالي (مقبرة الأعاصير) وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافاً.

وأضاف حتى يصل الإعصار إلى الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية.

وكانت سلطنة عُمان قد شهدت أمس، مرور إعصار "هيكا"؛ حيث ترافق مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على مناطق عدة؛ منها: الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟ .. المسند يسأل ويجيب
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن المسافة الفارقة بين الرياض والربع الخالي هي أبرز أسباب عدم وصول الأعاصير إلى العاصمة الرياض.

وقال المسند؛ في سؤال طرحه عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى مدينة #الرياض؟ ليتبعه بإجابة بيّن فيها: بينهما نحو 1000 كم، وبين الأعاصير والرياض #الربع_الخالي (مقبرة الأعاصير) وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافاً.

وأضاف حتى يصل الإعصار إلى الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية.

وكانت سلطنة عُمان قد شهدت أمس، مرور إعصار "هيكا"؛ حيث ترافق مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على مناطق عدة؛ منها: الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:17 AM

لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟ .. المسند يسأل ويجيب

تحدّث عن "مقبرة الأعاصير" .. وقال: تتطلب المعادلة عوامل استثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن المسافة الفارقة بين الرياض والربع الخالي هي أبرز أسباب عدم وصول الأعاصير إلى العاصمة الرياض.

وقال المسند؛ في سؤال طرحه عبر حسابه في "تويتر" اليوم: لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى مدينة #الرياض؟ ليتبعه بإجابة بيّن فيها: بينهما نحو 1000 كم، وبين الأعاصير والرياض #الربع_الخالي (مقبرة الأعاصير) وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافاً.

وأضاف حتى يصل الإعصار إلى الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية.

وكانت سلطنة عُمان قد شهدت أمس، مرور إعصار "هيكا"؛ حيث ترافق مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على مناطق عدة؛ منها: الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما.

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