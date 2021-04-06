تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة تنمية الاستثمارات بـ"أمانة مكة"

لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، قرارًا يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لتنمية الاستثمارات.

يأتي ذلك لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل، وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية.

كما يأتي مع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تجاه رؤية المملكة 2030؛ ومنها الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري لقاطني العاصمة المقدسة.

وتحقيقًا للتطلعات الاستراتيجية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في المجال الاستثماري، ولضمان رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين بيئة العمل.

والهدف من تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، هو إعادة الارتباط التنظيمي لبعض الوحدات الإدارية بحيث تم جمع الأنشطة المتجانسة مع بعضها تحت مظلة إدارية واحدة للمساهمة في تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز.

وشمل القرار تعيين مدير عام لتنمية الاستثمارات بالأمانة المهندس متعب بن سعد العتيبي، وترتبط به إدارات منها إدارة قواعد البيانات والأصول الاستثمارية وإدارة التخطيط والدراسات الاستثمارية ومركز خدمات المستثمر، إضافة إلى إدارة العقود الاستثمارية وإدارة المتابعة والتحصيل الاستثماري، لوضع الخطط والبرامج الاستراتيجية والإشراف عليها لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل الاستثماري.

وقال أمين العاصمة المقدسة: إن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الاستثمار بالعاصمة المقدسة، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال، لتسهيل أمور المستثمرين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.