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"بدر بن سلطان" ينقل تعازي القيادة لذوي "الشهيد العبدلي"

نقل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر نائب أمير مكة المكرمة، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد, عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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"بدر بن سلطان" ينقل تعازي القيادة لذوي "الشهيد العبدلي"
سبق

نقل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر نائب أمير مكة المكرمة، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد, عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
01:42 AM

"بدر بن سلطان" ينقل تعازي القيادة لذوي "الشهيد العبدلي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نقل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.

وعبر نائب أمير مكة المكرمة، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد, عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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