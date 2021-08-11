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تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج

تشكيك الديمقراطيين لم يؤت ثماره ولا خطأ في تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.

يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.

وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج
سبق

أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.

يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:22 AM

تقرير نهائي يبرّئ "بومبيو" من ارتكاب مخالفة في مبيعات أسلحة للسعودية والخليج

تشكيك الديمقراطيين لم يؤت ثماره ولا خطأ في تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

A A A
خالد علي - جدة
3
1,925

أكد تقرير نهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.

يأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، المفتش العام للوزارة، فجأة في مايو، ستيف لينيك؛ الذي كان يدرس إجراء "بومبيو"- وفقاً لتقارير أمريكية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقرير النهائي للمفتش العام لم يجد أي خطأ في تنفيذ "بومبيو" قرار الإدارة بإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية وأخرى لدول خليجية.

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