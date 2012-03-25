النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

دعا المسافرين وسالكي الطرق إلى اتباع وسائل السلامة

حذرت الادارة العامة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المسافرين وسالكي الطرق في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت أن أجواء المنطقة تشهد، الآن، رياحًا محملة بالأتربة ومصحوبة بغبار كثيف يعيق الرؤية لمدى ٥٠ متراً تقريباً، والحالة تشمل جميع طرق منطقة بتبوك.


وقد حذر أمن الطرق المسافرين وسالكي الطرق لتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الظروف الجوية.

الادارة العامة لأمن الطرق تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك
سبق

حذرت الادارة العامة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المسافرين وسالكي الطرق في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت أن أجواء المنطقة تشهد، الآن، رياحًا محملة بالأتربة ومصحوبة بغبار كثيف يعيق الرؤية لمدى ٥٠ متراً تقريباً، والحالة تشمل جميع طرق منطقة بتبوك.


وقد حذر أمن الطرق المسافرين وسالكي الطرق لتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الظروف الجوية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
02:44 PM

أمن الطرق يحذر المسافرين من رياح مصحوبة بأتربة بتبوك

دعا المسافرين وسالكي الطرق إلى اتباع وسائل السلامة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
1,361

حذرت الادارة العامة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المسافرين وسالكي الطرق في المنطقة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم.

وأوضحت أن أجواء المنطقة تشهد، الآن، رياحًا محملة بالأتربة ومصحوبة بغبار كثيف يعيق الرؤية لمدى ٥٠ متراً تقريباً، والحالة تشمل جميع طرق منطقة بتبوك.


وقد حذر أمن الطرق المسافرين وسالكي الطرق لتوخي الحذر واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الظروف الجوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة