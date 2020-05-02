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كورونا .. المغرب تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا

بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة

سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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كورونا .. المغرب تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:06 PM

كورونا .. المغرب تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا

بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4729 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 173حالة بعد تسجيل حالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1256 حالة في المجموع بعد تعافي 173 شخصاً آخرين.

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