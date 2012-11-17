رئاسة الحرمين: 8 آلاف ساعة إقراء لمقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية

باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لتصل إلى جميع أنحاء العالم

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عددًا من الخدمات للمستفيدين؛ منها مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية التي وصل صداها عالمياً، وتهدف إلى تعليم القرآن الكريم القراءة الصحيحة على أيدي معلمين ومعلمات مجازين بالقراءات.

وأكّد مدير إدارة مَقرأة الحرمين الشريفين إسماعيل البرناوي؛ أنه يجري تقديم خدمة "مقرأة الحرمين" لتعليم القرآن الكريم وتلاوته باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لتصل إلى جميع أنحاء العالم على مدار الساعة "للرجال والنساء" وإلى كل راغب في تعلُّم كتاب الله في أيّ زمان أو مكان باستخدام التقنية الحديثة.

وأفاد بأن مُقرئي المقرأة من الكوادر الوطنية ومن المؤهلين لتدريس كتاب الله تعالى على مستوى عالٍ جداً، ويتم التواصل مع المستفيدين منها بعدة لغات عالمية، أهمها: اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية، والملاوية، والهوساوية لتحقيق الرسالة المنشودة من إنشاء المقرأة، إذ بلغ عدد المقرئين 24 مقرئاً و 12 مقرئة.

وأشار الى أن عدد المستفيدين من المقرأة خلال الربع الأول من العام الجاري 1443هـ، بلغ 10544 مستفيداً، وعدد ساعات الإقراء 8228 ساعة من 225 دولة، فيما زار موقع المقرأة أكثر من 100 ألف زائر.

تأتي هذه الخدمات المقدمة إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، تعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعماً لخطة الرئاسة 2024 مع بذل مزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.