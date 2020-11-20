"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة وتبوك: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر للمدينة المنورة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة تبوك، أوضحت الهيئة أن المنطقة تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.