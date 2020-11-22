النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض "إبداع 2021"

بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من ‎مدارس تعليم جدة؛ وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".

وقدّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد؛ بلغ 275، بواقع 100 ملف مشروع للبنين، و175 ملفًّا للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة؛ لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض "إبداع 2021"
سبق

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من ‎مدارس تعليم جدة؛ وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".

وقدّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد؛ بلغ 275، بواقع 100 ملف مشروع للبنين، و175 ملفًّا للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة؛ لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:39 PM

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض "إبداع 2021"

بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
8

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من ‎مدارس تعليم جدة؛ وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".

وقدّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد؛ بلغ 275، بواقع 100 ملف مشروع للبنين، و175 ملفًّا للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة؛ لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,015
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة