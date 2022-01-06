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في عامه الـ 64.. كبير آسيا "الهلال" سوبر بالبطولة 64

على حساب الفيصلي بركلات الترجيح

حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة بالتعادل.

وانتهت المباراة النهائية بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الهلال.

أهداف اللقاء جاءت في البداية عن طريق اللاعب محمد العمري للفيصلي في الدقيقة 17 قبل أن يضيف اللاعب امالفيتانو في الدقيقة 24 .

ونجح سالم الدوسري في تعديل النتيجة بهدف للهلال في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل ياسر الشهراني بهدف ثان في الدقيقة 53 .

يذكر أن الفيصلي سجل هدفاً ثالثاً عن طريق محترفه جليرمي لكن تم العودة لتقنية الڤار فتم إلغاؤه بداعي التسلل .

وشهدت المباراة حالة طرد قبل نهاية الشوط الأول حيث تلقى تفاريس محترف الفيصلي البطاقة الحمراء! .

بتلك النتيجة عاود الهلال تغلبه على الفيصلي للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبه عليه في الجولة 15 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في عامه الـ 64.. كبير آسيا "الهلال" سوبر بالبطولة 64
سبق

حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة بالتعادل.

وانتهت المباراة النهائية بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الهلال.

أهداف اللقاء جاءت في البداية عن طريق اللاعب محمد العمري للفيصلي في الدقيقة 17 قبل أن يضيف اللاعب امالفيتانو في الدقيقة 24 .

ونجح سالم الدوسري في تعديل النتيجة بهدف للهلال في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل ياسر الشهراني بهدف ثان في الدقيقة 53 .

يذكر أن الفيصلي سجل هدفاً ثالثاً عن طريق محترفه جليرمي لكن تم العودة لتقنية الڤار فتم إلغاؤه بداعي التسلل .

وشهدت المباراة حالة طرد قبل نهاية الشوط الأول حيث تلقى تفاريس محترف الفيصلي البطاقة الحمراء! .

بتلك النتيجة عاود الهلال تغلبه على الفيصلي للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبه عليه في الجولة 15 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:40 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:52 AM

في عامه الـ 64.. كبير آسيا "الهلال" سوبر بالبطولة 64

على حساب الفيصلي بركلات الترجيح

A A A
محمد السيّد - الرياض
28
3,578

حقق الهلال لقب كأس السوبر عقب التغلب على الفيصلي بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان عقب نهاية المباراة بالتعادل.

وانتهت المباراة النهائية بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي رجحت كفة الهلال.

أهداف اللقاء جاءت في البداية عن طريق اللاعب محمد العمري للفيصلي في الدقيقة 17 قبل أن يضيف اللاعب امالفيتانو في الدقيقة 24 .

ونجح سالم الدوسري في تعديل النتيجة بهدف للهلال في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل ياسر الشهراني بهدف ثان في الدقيقة 53 .

يذكر أن الفيصلي سجل هدفاً ثالثاً عن طريق محترفه جليرمي لكن تم العودة لتقنية الڤار فتم إلغاؤه بداعي التسلل .

وشهدت المباراة حالة طرد قبل نهاية الشوط الأول حيث تلقى تفاريس محترف الفيصلي البطاقة الحمراء! .

بتلك النتيجة عاود الهلال تغلبه على الفيصلي للمرة الثانية على التوالي عقب تغلبه عليه في الجولة 15 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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