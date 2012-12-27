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خلفاً للراحل "البكري".. عماد عبد العزيز رئيسًا للزمالك

عين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عماد عبد العزيز رئيسًا جديدًا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلفًا للراحل أحمد البكري، الذي توفي الخميس الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد العزيز في تصريح للموقع الرسمي للزمالك: "الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير".

كما تعهد عماد عبد العزيز بالعمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على مصالح النادي القاهري وإسعاد جماهيره.

وزير الشباب والرياضة عماد عبد العزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفاً للراحل "البكري".. عماد عبد العزيز رئيسًا للزمالك
سبق

عين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عماد عبد العزيز رئيسًا جديدًا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلفًا للراحل أحمد البكري، الذي توفي الخميس الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد العزيز في تصريح للموقع الرسمي للزمالك: "الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير".

كما تعهد عماد عبد العزيز بالعمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على مصالح النادي القاهري وإسعاد جماهيره.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:10 PM

خلفاً للراحل "البكري".. عماد عبد العزيز رئيسًا للزمالك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عماد عبد العزيز رئيسًا جديدًا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلفًا للراحل أحمد البكري، الذي توفي الخميس الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد العزيز في تصريح للموقع الرسمي للزمالك: "الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير".

كما تعهد عماد عبد العزيز بالعمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على مصالح النادي القاهري وإسعاد جماهيره.

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