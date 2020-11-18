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العراق.. مقتل طفلة جراء سقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

خلية الإعلام الأمني: أصيب 5 مدنيين آخرين بجروح.. السابع انفجر في الجو

قُتلت طفلة عراقية، وأصيب 5 مدنيين آخرين بجروح؛ جراء سقوط 7 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن 4 من هذه الصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء؛ فيما سقط خامسٌ قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم بوسط بغداد؛ بينما سقط الصاروخ السادس قرب باب حديقة الزوراء؛ فيما انفجر السابع في الجو؛ مشيرة إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية بشرق بغداد.

العراق طفلة عراقية

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العراق.. مقتل طفلة جراء سقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد
سبق

قُتلت طفلة عراقية، وأصيب 5 مدنيين آخرين بجروح؛ جراء سقوط 7 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن 4 من هذه الصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء؛ فيما سقط خامسٌ قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم بوسط بغداد؛ بينما سقط الصاروخ السادس قرب باب حديقة الزوراء؛ فيما انفجر السابع في الجو؛ مشيرة إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية بشرق بغداد.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:32 AM

العراق.. مقتل طفلة جراء سقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

خلية الإعلام الأمني: أصيب 5 مدنيين آخرين بجروح.. السابع انفجر في الجو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتلت طفلة عراقية، وأصيب 5 مدنيين آخرين بجروح؛ جراء سقوط 7 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن 4 من هذه الصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء؛ فيما سقط خامسٌ قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم بوسط بغداد؛ بينما سقط الصاروخ السادس قرب باب حديقة الزوراء؛ فيما انفجر السابع في الجو؛ مشيرة إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية بشرق بغداد.

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