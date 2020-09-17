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"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر

التنظيم نفذ الجريمة في محمية طبيعية للزراف

ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.

وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".

تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر
سبق

ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.

وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:24 PM

"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر

التنظيم نفذ الجريمة في محمية طبيعية للزراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.

وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".

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